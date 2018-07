 Honda Naked CB 650 F e carenada CBR 650 F  chegam à linha 2019

A Honda Motos apresenta a linha 2019 da família 650, que traz as novas cores laranja e vermelha, que se somam aos grafismos redesenhados. As duas novas opções se somam à tonalidade preta perolizada, exclusiva do modelo CB 650 F, sem carenagem, que tem preço sugerido de R$ 34,9 mil. A carenada CBR 650 F, por sua vez, sai por R$ 36,5 mil.De resto, as motos de média cilindrada da marca japonesa mantêm o motor de quatro cilindros e 649 cm3, capaz de render 88,5 cv de potência e 6,22 kgfm de torque a 8.000 rpm, com câmbio de seis marchas com foco na performance. A unidade de força tem os cilindros em linha e conta com duplo comando de válvulas no cabeçote e alimentação por injeção eletrônica de gasolina, com arrefecimento líquido. Ambas as motos trazem chassi de aço do tipo diamond, no qual o motor tem função estrutural, suspensão traseira com braço de alumínio e amortecedor ajustável em sete posições e garfo dianteiro da Showa. Tanto o modelo “naked” quanto o carenado são equipados com freios ABS de série, com discos dianteiros duplos de 320 mm e pinças da Nissin de duplo pistão. As duas motos também trazem painel de instrumentos 100% digital e garantia de três anos, sem limite de quilometragem.