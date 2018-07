Hora de relaxar em Miami

Da redação

O Greater Miami Convention& Visitors Bureau (GMCVB) vai realizar a 11ª edição do Mês do Spa em Miami, com mais de 35 estabelecimentos de luxo, que aparecem na lista de “Melhores Spas dos Estados Unidos”, participando do evento. Amantes de spas poderão aproveitar sessões de relaxamento até 31 de agosto, com preços que variam de US$ 109 a US$ 139, ou escolher serviços exclusivos por US$ 199. O Mês do Spa em Miami é parte da programação Miami Temptations, que promove o que a cidade tem de melhor de forma temática, com ofertas mensais e eventos para agradar tanto moradores quanto turistas.

O Mês do Spa em Miami é um dos três programas que fazem parte da popular campanha Verão de Tentações, do GMCVB. A campanha também inclui o Mês dos Hotéis em Miami (junho-setembro) e o Mês do Restaurante Miami Spice (agosto-setembro). Juntas, as promoções oferecem a moradores e turistas a oportunidade de desfrutarem do estilo de vida luxuoso de Miami – estadia em resorts incríveis, bons cuidados em spas relaxantes e os melhores restaurantes – a preços com desconto.

“Esse ano, o Mês do Spa em Miami está abrangendo mais do que tratamentos luxuosos. Bem-estar e atenção plena (mindfulness) são partes importantes na preparação do corpo para experiências terapêuticas. Spas por toda Miami estão abraçando o estilo de vida dos consumidores modernos, com ofertas relevantes que também incluem sessões gratuitas de ioga, meditação e barre (prática que mistura balé clássico, pilates e exercícios aeróbicos)”, afirma o presidente e CEO do GMCVB, William D. Talbert, III, CDME. “A diversidade cultural de Miami e suas Praias permeia todas as experiências oferecidas em nosso destino, incluindo as ofertas em spas. Dos ingredientes tropicais e indígenas usados em uma série de tratamentos, à ambientação e às técnicas usadas por terapeutas especialistas, oferecemos experiências de spa únicas que só podem ser encontradas em Miami.”

Entre as atrações desta edição podemos destacar o Spa localizado em três grandes hotéis de luxo. O Exhale localizado dentro do The Ritz-Carlton Bal Harbour, à beira-mar, o maravilhoso spa e boutique fitness oferece uma combinação de massagem sueca fusion e uma aula fitness a US$ 109. Visitantes do spa podem escolher entre uma aula de barre - típica do Exhale -, uma aula de exercícios cardio ou ioga para acompanhar seus tratamentos e aproveitar o acesso ao centro fitness do hotel e à praia;

O Icon Brickell Spa no W Hotel é conhecido por seu ambiente urbano e coleção de experiências de bem-estar que inspiram, elevam e transformam. Por US$ 199, casais podem dividir uma massagem relaxante com uma pessoa querida ou amigo em uma suíte decorada e aproveitar a lounge aquática de 1.500 metros quadrados para uma experiência tranquilizante.

O The Spa no Four Seasons Hotel and Residences at The Surf Club que oferece o tratamento mais esperado deste verão: a sessão de relaxamento de 60 minutos com manta de pepino e babosa, que acalma e dá firmeza à pele do verão. Os visitantes vão usufruir da manta de babosa e pepino combinada com pedras de mármore frias, complementadas por uma massagem de cabeça e terminando com um tônico corporal de melancia. Tudo pelo refrescante preço de US$109. Todos os tratamentos nesse spa oferecem uma taça de prosecco, estacionamento valet gratuito e acesso às instalações, incluindo sala de vapor e sauna.

Os custos do tratamento não incluem impostos ou gorjetas e reservas são altamente recomendadas. Mais informações podem ser obtidas pelo site: http://portugues.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals/miami-spa-month