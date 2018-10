Horário de verão muda o relógio biológico

Da Redação Bem Paraná

No próximo final de semana tem início o horário brasileiro de verão. Na meia-noite de sábado, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Pode parecer pouco, mas essa hora de diferença causa efeitos para o organismo já que afeta o relógio biológico. E para se acostumar, a preparação deve começar com pelo menos alguns dias de antecedência.

Segundo a otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Dharyemne Pucci de Araújo, em média, o corpo se acostuma ao novo horário em aproximadamente uma semana, mas cada um tem seu ritmo. “O problema de adiantar o relógio em 1 hora é que não conseguimos dormir uma hora mais cedo, logo, dormiremos menos. Consequentemente, no dia seguinte, ficamos mais sonolentos, irritados e desatentos”, comentou a especialista.

Quem dorme mal pode se mostrar mais irritado, estressado e com menor capacidade de concentração durante o dia, o que vai incidir diretamente na memória. A falta de um sono de qualidade gera alterações de humor e causa irritação.

Vale lembrar que uma das maiores preocupações com o início do horário de verão é o aumento de acidentes de trânsito e de trabalho, consequência da sonolência gerada por 1 hora a menos de sono.

Atualmente, os estados que adotam o horário de verão são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O horário de verão vai até o dia 17 de fevereiro de 2019.

Para se adaptar ao novo horário

Durante a última semana de ‘horário velho’, a dica é dormir todo dia, em média, 15 minutos mais cedo. É importante evitar alimentos e bebidas estimulantes, como a cafeína e o álcool, principalmente após as 16 ou 17 horas

Além disso, para que tenhamos sono é necessário que nosso organismo libere a melatonina, hormônio indutor de sono, e isso acontece quando o dia começa a escurecer. Sendo assim, se possível, a dica é reduzir as luzes de casa a partir das 18 ou 19 horas e evitar mexer em celular, tablets e assistir à TV. Tudo isso pode auxiliar na indução do sono

O leite morno pode ter efeito auxiliar na indução do sono: ele contém triptofano, que é precursor da melatonina, mas a dose é pequena. Mesmo assim, o ritual na preparação do leite tem como principal efeito o relaxamento, e este sim terá efeito valioso para chamar o sono

Fonte: Dharyemne Pucci de Araújo