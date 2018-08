Hospedagem com padrão internacional

Rodrigo Browne

Um dos melhores lugares se hospedar com a família em Foz do Iguaçu é no Mabu Thermas Grand Resort (www.hoteismabu.com.br). O hotel é super bem localizado na Estrada das Cataratas e os hóspedes têm à disposição diversas atividades de lazer internas ou ao ar livre, como trilha ecológica, pesca esportiva, tirolesa, quatro grandes piscinas e praia – todos com águas termais de temperatura de 36ºC – e equipe de recreação preparada para entreter a todos. A praia termal, inclusive, com área total de 4.500 m2, é uma atração totalmente diferenciada no mercado hoteleiro no Sul do País. Além disso, o Mabu Thermas oferece cortesia de hospedagem para duas crianças de até 8 anos de idade (desde que no mesmo apartamento dos pais ou responsáveis).

A programação preparada para o feriado inclui uma festa disco show, com cabine animada de fotos; para quem quer continuar no ritmo de exercícios, tem aulas fitness (jump, zumba, pilates, step, spinning); show de talentos; festa da espuma; comedy show; oficina de slackline; oficina de tênis; presença dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, Emília e Visconde, no dia 8 de setembro; gincana esportiva para pais e filhos; e a “Rua do Recreio”, com piquenique na casa do Sítio do Picapau Amarelo, na qual antigas brincadeiras de rua vão envolver toda a família. Na praia termal tem também o playground aquático, um espaço para que as crianças possam se divertir com segurança. Para curtir os dias ao ar livre, ainda há outras opções como quadras de tênis, trilha ecológica ou tirolesa sobre o lago. Os papais também podem relaxar no SPA Espaço Corpo e Mente, que oferece opções voltadas ao bem-estar e ao equilíbrio físico e mental e ajuda a esquecer as preocupações do dia a dia. O local restaura e equilibra as energias por meio de massagens; hidromassagens cobertas; terapias vibracionais, psicotrônica e com pedras quentes; saunas seca e úmida; ofurô, exercícios como Yoga e Tai-chi-chuan e salão de beleza.