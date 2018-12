Hóspedes de Bal Harbour têm privilégios exclusivos na Art Basel Miami Beach 2018

Rodrigo Browne

Faltam poucos dias para Miami receber um dos eventos mais importantes da arte moderna no mundo: a Art Basel Miami Beach 2018 (www.artbasel.com). Um encontro que reúne artistas plásticos, curadores, galeristas, marchands entre outras profissões ligadas ao universo das artes plásticas. A 17ª edição começa oficialmente no dia 6 de dezembro e reúne as principais galerias da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, África para mostrar obras dos mestres da arte moderna e contemporânea.

Durante a Art Basel os residentes e hóspedes de Bal Harbour têm vantagens exclusivas com várias atividades paralelas. Nos hotéis de Bal Harbour (The Ritz Carlton Bal Harbour, St Regis Bal Harbour, Sea View Hotel, Quarzo Bal Harbour Boutique Hotel) o hóspede pode solicitar o cartão de Bal Harbour e apresentá-lo durante a Art Basel para garantir o acesso VIP a algumas das feiras – até mesmo alguns dias antes do início do evento, em primeira mão.

Além disso, na sexta-feira, dia 7 de dezembro, dois eventos especiais foram organizados exclusivamente para os hóspedes e residentes de Bal Harbour. Pela manhã, às 10hs, acontece o brunch privativo seguido de tour na Pulse Contemporary Art Fair, com direito a explicações da diretora do local, Katelijne de Backer. E a tarde, às 14 horas, será realizado um tour privativo da exposição documental “Surronded Islands”. A exposição retrata a instalação dos artistas Christo e Jeanne-Claude que, em 1983, cercaram 11 ilhas inabitadas de Miami com tecido de polipropileno rosa criando as “ilhas cercadas”. Para participar é necessário reservar antes pelo email: [email protected]

O cartão de Bal Harbour oferece acesso VIP para as seguintes feiras da Art Basel Miami Beach:

Aqua Art Miami: O ambiente único do Aqua – um clássico hotel de South Beach – tornou-se ponto de encontro de colecionadores, curadores e amantes de arte para descobrir novos talentos e adquirir novos trabalhos. Acesso VIP antes da Art Basel começar, no dia 05 de dezembro, em primeira mão, e entrada gratuita durante os dias do evento. www.aquaartmiami.com

Art Miami / Context Art Miami: Em sua 29a edição, a Art Miami mantém uma posição importante no mercado de feiras de arte moderna e contemporânea e é reconhecida mundialmente como o principal destino para a aquisição das obras mais importantes dos séculos XX e XXI. Já a CONTEXT Art Miami, lançada em 2012, apresenta talentos emergentes e inovadores. Ambas oferecem acesso exclusivo aos hóspedes de Bal Harbour para o preview no dia 04 de dezembro e entrada gratuita durante os dias da Art Basel. www.artmiami.com. www.contextartmiami.com

Nada Miami: A New Art Dealers Alliance (NADA) é uma organização artística sem fins lucrativos dedicada ao cultivo, apoio e avanço de novas vozes na arte contemporânea. Acesso VIP aos hóspedes de Bal Harbour ao evento de abertura, no dia 06 de dezembro e nos demais dias da feira. www.newartdealers.org

Untitled Art, Miami Beach: A feira Untitled Art conta com curadoria de primeira e também oferece acesso VIP aos hóspedes de Bal Harbour. Para garantir a sua entrada, é necessário realizar cadastro no site da feira com o código MBBALHU18. www.untitledartfairs.com/vip

Scope Miami Beach: A 18a edição da Scope Miami Beach conta com 140 expositores internacionais de 25 países e 60 cidades. Os hóspedes de Bal Harbour são convidados em preview, no dia 04 e depois podem visitá-la quantas vezes quiserem, durante os dias da Art Basel. Para garantir seu acesso VIP, se cadastre no site com o código BALHARBOURXSCOPE18. www.scope-art.com