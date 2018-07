Hospital Erasto Gaertner abre processo seletivo para residência médica

Redação Bem Paraná com assessoria

Até o dia 16 de novembro, os profissionais de Medicina interessados em participar do processo seletivo para Residência Médica 2018 do Hospital Erasto Gaertner poderão se inscrever pelo site do hospital (www.erastogaertner.com.br). O concurso oferece vagas nas especialidades: Cancerologia Cirúrgica; Cancerologia Clínica; Cancerologia Pediátrica; Patologia; Mastologia e Radioterapia.

A primeira etapa da primeira fase do processo seletivo (prova escrita) será realizada no dia 08 de dezembro, das 8h às 12h, no auditório principal do Hospital Erasto Gaertner. A segunda etapa da primeira fase (prova prática) acontece no dia 09 de dezembro, às 9h, apenas para candidatos às vagas de Cancerologia Clínica e Pediátrica. Já a segunda fase (análise de currículo e entrevista) será realizada no dia 09 de dezembro, às 9h, nos auditórios I, II, III, CEPEP, Radioterapia e Pediatria.

O edital da Residência Medica 2018 do Hospital Erasto Gaertner está publicado em https://erastogaertner.com.br/curso.php?id=74. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (41) 3361-5120 e (41) 3361-5166.