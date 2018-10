Hospital Evangélico procura familiares de paciente sem identificação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Está internado no Hospital Evangélico de Curitiba, necessitando de identificação, um paciente do sexo masculino que deu entrada no dia 23 de outubro. Ele foi atropelado na canaleta do expresso da avenida Presidente Afonso Camargo, no bairro Cajuru. Ele está internado na UTI.

O paciente tem pele cor parda, aparenta aproximadamente 30 anos, mede 1,75 de altura, possui cabelo castanho curto, barba por fazer com alguns fios grisalhos. Na mão direita, tem uma tatuagem com a imagem da face de um gato. Qualquer informação pode ser repassada no Setor de Serviço Social do hospital pelos telefones (41) 3240-5286/5284.