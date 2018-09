Hospital Evangélico procura informações sobre paciente internado sem identificação

Ana Ehlert

Um homem que aparenta ter 30 anos está internado sem identificação desde o dia 17 deste mês no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC). O estado de saúde do paciente é grave. Ele está internado na UTI. O homem foi socorrido pelo SIATE após ser encontrado desacordado em uma rua do município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A suspeita é de que ela tenha sido vítima de agressão.

O paciente tem 1,80m de altura, é magro, pele cor parda e possui várias tatuagens pelo corpo, sempre com nomes de pessoas. No lado direito do pescoço, está escrito o nome “Eliane”. No lado esquerdo do pescoço, foi gravado “João Henrique”. “Paola” foi escrito no braço direito e “Samara” na mão direita. Já no pé direito foi identificada a frase “Deus é fiel”. Na mão esquerda, há outros dois nomes: “Rosana” e “Sayany”. No antebraço esquerdo foi tatuado o nome “Amanda”.

Caso haja informações sobre o paciente, o contato pode ser feito via setor de Serviço Social do HUEC nos telefones 3240 5285 ou 3240 5089.