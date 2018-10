Houston Rockets dispensa o brasileiro Bruno Caboclo na NBA, diz jornal americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Houston Rockets dispensou o brasileiro Bruno Caboclo, segundo informações do jornal americano “Houston Chronicle”. O ala foi contratado para a pré-temporada, mas não agradou e não foi efetivado no elenco.

Caboclo agora pode ir parar na G-League, espécie de categoria de base da NBA. As equipes desta liga têm prioridade para contratar os últimos dispensados de sua afiliada na elite.

Durante sua estada no Rockets, Caboclo disputou quatro jogos de pré-temporada pela equipe. Ao todo foram as médias de 3,3 pontos e 3,3 rebotes em 10,5 minutos em ação nas quadras. O jogador chegou à NBA após ser selecionado pelo Toronto Raptors na 20ª escolha do Draft de 2014.

Com a dispensa, restam quatro brasileiros sob contrato na NBA: Raulzinho, no Utah Jazz, Scott Machado, no Los Angeles Lakers, Cristiano Felício, no Chicago Bulls, e Nenê, no Houston Rockets.