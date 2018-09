Hugo Bonemer rebate comentário de fã sobre ser gay

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Hugo Bonemer, 31, usou as redes sociais para comemorar, nesta quinta-feira (6), o fim de uma lei que criminalizava a homossexualidade na Índia. Entre os vários comentários de apoio, no entanto, ele rebateu o de uma internauta: "Desperdício é resto de comida. E eu não sou isso".

"Hoje é dia de festa, porque pior que o preconceito social e a religiosidade mal empregada é a falta de amparo legal, que coloca ainda pessoas atrás das grades ou mesmo debaixo da terra, apenas por existirem", escreveu ele em sua conta no Instagram antes de uma fã responder com um "desperdício".

Seguidores elogiaram o ator e um ainda complementou sua resposta: "Desperdício é morrer somente por amar! Desperdício é odiar! Desperdício é preconceito! Desperdício é genocídio! Desperdício é o analfabetismo! Desperdício é a escravidão! Desperdício é crianças trabalhando em vez de estarem estudando!".

Bonemer, que é primo do âncora do Jornal Nacional William Bonner, tornou pública sua sexualidade em março deste ano ao corrigir uma repórter que questionava se sua namorada era do meio artístico: "Não, é ele. É um ator", disse se referindo a Conrado Helt.

Hugo começou na televisão participando da série "Lara com Z" (Globo). Desde então, esteve em algumas novelas da emissora como "Alto Astral" e "A Lei do Amor". Desde 2016, porém, tem se dedicado a peças teatrais e musicais.

Em junho, o ator escreveu um depoimento ao F5, por conta do Dia Internacional do Orgulho LGBT, contando um pouco sobre sua história, que inclui medo e preconceito dentro da própria família.