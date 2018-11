Humberto Costa (PT) e Jarbas Vasconcelos (MDB) lideram disputa por Senado em PE, diz Datafolha

Folhapress

O senador Humberto Costa (PT) e o deputado Jarbas Vasconcelos (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Senado em Pernambuco, segundo indica pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6).

O candidato do PT tem 27% das intenções de votos válidos, enquanto Jarbas tem 26%. Atrás deles na disputa pelas duas vagas de senador por Pernambuco estão Mendonça Filho (DEM), com 18%; Silvio Costa (Avante), com 10%; Bruno Araújo (PSDB), com 9%; Pastor Jairinho (Rede), com 4%; Adriana Rocha (Rede), com 2%; e Helio Cabral (PSTU), Eugenia (PSOL), Brunes (PROS), Albanise (PSOL), com 1% cada. O candidato Alex Lima Rola (PCO) não pontuou.

O Datafolha explica que a soma do total de votos válidos para o Senado é igual a 100%, ou seja, 27% dos eleitores irão votar em Costa para a primeira ou segunda vaga, e assim por diante.

Na contagem do total de votos, que inclui as duas opções para vagas no Senado, a soma das intenções de voto nominais, brancos, nulos e indecisos é igual a 200%, isso porque essa contabilidade inclui as opções de primeiro e segundo voto separadamente.

Para a Justiça Eleitoral, vale a contagem de votos válidos, independente da ordem de votação do eleitor ou se ele preencheu as duas opções de voto.

Um dado que chama a atenção é que, na véspera da eleição, 7% ainda não decidiram em quem vão votar para a primeira vaga. Para a segunda vaga, este percentual é de 12%. O instituto identificou ainda que 19% pretendem votar em branco ou nulo para a primeira vaga, e 26%, para a segunda, o que deixa a eleição em aberto, segundo o Datafolha.

Ao se analisar o total de votos, Humberto e Jarbas empatam com 36%. Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (4), Humberto tinha 34% e Jarbas, 38%.

Mendonça Filho tem 25% (mesmo percentual anterior); Silvio Costa, 14% (mesmo anterior); Bruno Araújo, 12% (eram 10%); Pastor Jairinho, 5% (eram 6%); Adriana Rocha, 3% (o mesmo); Eugenia, 2% (o mesmo). Albanise (tinha 1%), Cabral (tinha 2%), Brunes (tinha 1%) e Rola (tinha 1%) têm hoje 1% cada.

A pesquisa do Datafolha é um levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. O universo da pesquisa é composto pelos eleitores com 16 anos ou mais do estado de Pernambuco. Neste levantamento, nos dias 05 e 06 de outubro de 2018, foram realizadas 2.674 entrevistas presenciais em 59 municípios.

A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%. Ou seja, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.

Esta pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-05100/2018.