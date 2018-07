Humberto Gessinger vem a Curitiba com novo trabalho

Redação Bem Paraná

Huimberto Gessinger está na estrada com o show de lançamento do seu novo DVD “Ao Vivo Pra Caramba”, um registro de sua última turnê “Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos”, gravado em agosto de 2017 em Porto Alegre, que conta ainda com um set acústico com quatro canções inéditas. Com realização da Prime, a apresentação acontece no próximo dia 28 de abril em única apresentação no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15. No novo show o compositor, cantor, multi-instrumentista e escritor gaúcho apresenta algumas músicas do disco A Revolta dos Dândis (que completou 30 anos em 2017), além de composições de diversas fases de sua carreira, com destaque para as canções inéditas “Pra Caramba”, “Cadê?”, “Das Tripas Coração” e “Saudade Zero”.

No palco, Gessinger (vocal, baixo, harmônicas, sintetizador, guitarra, viola caipira e piano) estará acompanhado por Rafa Bisogno (bateria, percussão, bateria eletrônica e voz) e Felipe Rotta (guitarra, violão, bandolim e voz), que o acompanham também no DVD.

Em 2017, estreou a turnê “Desde Aquele Dia – 30 anos A Revolta dos Dândis”, além de lançar o compacto “Desde Aquela Noite”, com parcerias já gravadas pelos parceiros, mas inéditas na discografia de Gessinger.

Paralelamente a seu trabalho como músico, Humberto Gessinger lançou 5 livros: “MEU PEQUENO GREMISTA” fala de sua paixão pelo Grêmio. “PRA SER SINCERO” reúne autobiografia, 123 letras comentadas e um ensaio escrito pelo professor Luís Augusto Fischer. “MAPAS DO ACASO”, ao lado de memórias e reflexões divididas em “notas mentais para uma próxima vida”, traz 45 letras comentadas. “NAS ENTRELINHAS DO HORIZONTE”, que teve origem nos textos postados semanalmente no seu blog: www.blogessinger.blogspot.com. E “SEIS SEGUNDOS DE ATENÇÃO”, lançado em 2013.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$75,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Vermelha - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada) / Plateia Azul - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada)/ Plateia Amarelo - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada)/ Plateia Roxo - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada)/ Plateia Laranja - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada)/ Plateia Rosa - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada)/ Plateia Verde - R$140,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs).

SERVIÇO:

HUMBERTO GESSINGER – Turnê de lançamento do DVD ´Ao Vivo Pra Caramba´

Quando: 28 de abril de 2018 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show: 21h15

Duração do show: cerca de 120minutos

Ingressos: variam de R$75,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Plateia Amarelo - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada);

Plateia Roxo - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$140,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos

***É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Não serão aceitos cheques, apenas dinheiro e cartões de débito e crédito Visa, Mastercard, Dinners e RedeShop – parcelamento em até 3x

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação -de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283/ www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime