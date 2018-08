Humorista Maurício Meirelles diz que vai ser "o mais bagaceira do Vídeo Show"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e apresentador Maurício Meirelles, 34, estreia nesta quinta-feira (23) no Vídeo Show, da Globo, com a missão de levar mais humor ao programa e ele garante que será o mais bagaceira do programa vespertino.

"Eu sou muito conectado às redes sociais e vou olhar o que o entrevistado faz fora da Globo, mostrar outras habilidades. Minha ideia é mostrar o lado sem glamour. Todo mundo toma cerveja e tem problemas seja na vida pessoal ou no trabalho. Vou mais para ser o bagaceira do programa", disse Meirelles ao F5 da Folha de S.Paulo.

Publicitário de formação, ele diz que o convite para entrar na equipe veio após sua bem-sucedida participação no Zona Mista, exibido durante a Copa da Rússia no Sportv, parte da Rede Globo.

"Fui chamado [pela Sportv] para desconstruir o formato. A gente fez muita piada com o próprio elenco. Dali, a Globo avaliou que o Vídeo Show, que tem um grande acervo de artistas, podia ter essa linguagem também", explica Meirelles.

Conhecido pelas piadas apimentadas no CQC, exibido pela Band entre 2008 e 2015, e poucos limites ao assumir as redes sociais de seus convidados em seus vídeos de "webbullying" no YouTube, Meirelles deve apresentar uma versão mais leve de seu humor no Video Show.

"Para cada coisa que faço, adapto a linguagem. Obviamente estou falando com um público muito maior e num programa que passa à tarde, não no fim da noite. Vamos usar acidez, irreverência, sacanagem, mas sem ser exagerado", diz o humorista.

O seu próprio bom senso, garante Meirelles, é o único limite para as piadas. A emissora não impôs nenhum tema proibido ou artista fora de alcance.

"Trabalho com humor há 12 anos e faço muitos eventos corporativos. Há um bom senso que permeia todos eles. Afinal a direção está ali na mesa da frente e não quer se arrepender de ter te contratado. [...] A gente pode ser engraçado sem desrespeitar ninguém."

COMEDIANTE ESTREIA COM QUADRO SIMILAR AO CQC

A estreia de Meirelles será com um quadro de entrevista, muito parecido com o que fazia no CQC, segundo o próprio humorista. A primeira "vítima" será o ator Bruno Gissoni, o Diogo Uirapuru de "Orgulho e Paixão", novela da faixa das 18h da emissora.

"Não é nada querendo sacanear o cara, mas eu busco o tempo todo por polêmica onde não há nenhuma", resume o apresentador. "A sacada tem que ser legal. Queremos entrevistar o artista com algum propósito."

Diferentemente do formato da Band, Meirelles conta com a facilidade de gravar dentro dos estúdios da emissora, há poucos metros de seu quadro de artistas e potenciais entrevistados.

"No CQC eu tinha que esperar três horas para a celebridade aparecer, agora eles estão aqui esperando", comemora o humorista.

A ideia é que ele apresente outros quadros no programa, nenhum ainda com data prevista para ir ao ar. "Toda semana eu venho com uma ideia e até agora não me negaram nada."

Meirelles não gravará, ao menos no início, com seus novos colegas de programa: o comediante Márvio Lúcio, o Carioca do Pânico, e o apresentador Matheus Mazzafera, conhecido por entrevistar celebridades para seu canal no YouTube.

Cada um, diz ele, tem um perfil diferente. O Carioca investe em quadros com suas imitações, num humor mais popular, e Mazzafera, por ser amigo das celebridades, deve ficar a cargo das entrevistas mais intimistas e por trazer informações exclusivas.

Com mais de 2,8 milhões de inscritos no YouTube e 879 mil seguidores no Instagram, Meirelles diz que seu público se dividiu entre os que torcem pelo sucesso do programa e os que desconfiam de sua ida para a Globo.

Para estes últimos, afirma: "Não vou mudar porque entrei no Video Show. Não sou formal, não tenho esse perfil. A ideia é que eu seja exatamente quem eu sou".

Fora da Globo, Meirelles mantém os shows de stand-up ("porque tenho um filho de oito meses para sustentar"), seu canal no YouTube e um talk show na rádio Jovem Pan, às quintas, às 21h.