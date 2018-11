HyperX lança novos itens com iluminação RGB na Brasil Game Show 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem passar pelo estande da HyperX na Brasil Game Show 2018, até domingo (14) poderá conhecer os quatro lançamentos da marca, que é famosa por seus produtos para o público gamer.

Os novos produtos incluem dois SSDs, um deles com tecnologia RGB, e um fone intra-auricular de silicone --o primeiro fone para mobile e Switch a ser desenvolvido pela marca. Além desses, o teclado HyperX Alloy, já conhecido do público, ganhou um upgrade e passou a ser iluminado em RGB, com teclas ainda mais sensíveis.

Segundo Fábio Bottallo, gerente de Marketing da HyperX, a iluminação RGB foi um dos pedidos dos próprios usuários. A cor pode ser personalizada através de um software gratuito, assim como a intensidade, regulagens convidativas para os gamers que jogam durante a noite.

"Esse foi um dos feedbacks que recebemos e buscamos implementar. Essa demanda é crescente e outros produtos devem entrar na onda do RGB também", afirmou. Os produtos também estão a venda no estande por preços promocionais (R$ 589 o teclado e R$ 224 o fone).

A marca patrocina cinco equipes de e-sport no Brasil e, segundo Bottallo, deve continuar investindo no público gamer. Segundo ele, o mercado brasileiro está entre os cinco maiores da HyperX, mesmo com os impostos para equipamentos tecnológicos.

Mas alguns lançamentos devem sair do "padrão gamer" no próximo ano. "É provável que tenhamos uma uma série de lançamentos voltados para um público mais amplo do que nosso público gamer em 2019", antecipa Bottallo.

Os fãs de e-sports poderão acompanhar partidas, ao longo dos quatro dias de feira, entre os times patrocinados pela HyperX no estande da marca. CNB, Pro Gaming, RED Canids e Team One revezarão nas partidas demonstrativas.