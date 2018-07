Hyundai Creta 2019 ganha TV digital

Da redação

O Hyundai Creta chega na versão 2019 com preços a partir de R$ 77.890. Na versão Sport, tabelada em R$ 97.890, a suspensão foi recalibrada e se tornou mais firme, melhorando as respostas ao volante. As centrais multimídia das opções Pulse Plus, Sport e Prestige recebem agora TV digital nas centrais multimídia. O recurso está disponível nas versões Pulse Plus e Sport, equipadas com central multimídia blueMedia®, e na configuração topo de linha Prestige, que conta com a exclusiva blueNav®. Com tela de 7” sensível ao toque, ambos dispositivos oferecem conectividade com Apple CarPlay® e Google Android Auto®. Possuem conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB, auxiliar, comandos de áudio e Bluetooth® no volante, e botão de reconhecimento de voz. A central multimídia blueNav® traz ainda navegação embarcada. O Hyundai Creta é produzido em Piracicaba (SP) ao lado do HB20. De janeiro a junho de 2018 teve 20,1 mil unidades licenciadas e foi o quinto utilitário esportivo mais vendido no País, atrás de Jeep Compass, Honda HR-V, Nissan Kicks e Jeep Renegade.