I Concurso Literário da Editora UFPR divulga vencedor e menções honrosas; conheça os poetas 

Da redação

Três novos poetas — um fluminense, uma mineira e um paulista — foram os destaques do I Concurso Literário da Editora UFPR, que recebeu inscrições de livros de poesia de todo o Brasil e teve o resultado divulgado no fim de julho. Thássio Ferreira, de 35 anos, foi o vencedor do concurso com o livro ‘Itinerários’, que será publicado pela editora e lançado em Curitiba durante a XVI Feira do Livro Editora UFPR, em setembro. Já o paulista radicado em Curitiba Thiago Hoshino (autor de ‘Nverso’) e Adriane Garcia Pereira (que escreveu ‘Eva-proto-poeta’) receberam menções honrosas. Os três foram os finalistas do concurso. Ferreira inscreveu ‘Itinerários’ sob o pseudônimo “Manoel Abreu”, junção de dois autores brasileiros que influenciaram sua escrita: o mato-grossense Manoel de Barros e o gaúcho Caio Fernando Abreu. “Especificamente nos poemas do ‘Itinerários’, eu sinto do Manoel uma busca por inventar poeticamente”, explica.