IbacBrasil chega aos 15 anos e se consolida como referência em cursos de educação a distância

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com foco atualmente nos cursos de educação a distância (EaD) online na área de trânsito, especialmente os de Reciclagem para Condutores infratores, o Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais (IbacBrasil), de Curitiba, está completando nesta quarta-feira, 25 de julho, 15 anos de fundação. Nesse tempo, a empresa consolidou-se como uma referência nacional em educação a distância.

A posição de referência do IbacBrasil foi obtida, segundo avaliação do diretor Fernando Halfen, graças à percepção de que a Internet iria se tornar popular, ao diferencial pedagógico (constante inovação de conteúdos), à Plataforma Jornada, de propriedade do instituto e reconhecida pelo Ministério da Educação como tecnologia educacional, e também à certificação ISO 9001, com a padronização dos processos, a melhoria de qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes. "É por isso que, em 15 anos de funcionamento, o instituto ultrapassou a marca de 320 mil alunos", conta Halfen.

Além dos cursos de trânsito, o instituto também oferece cursos online nas áreas de enfermagem, nutrição e alimentação, e contabilidade. Cada área é uma unidade de negócios dentro do instituto.

Educadores e enfermagem - O IbacBrasil iniciou suas atividades em 2003 com a oferta de cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação para professores, programa desenvolvido em parceria com as universidades estaduais do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) e de Ponta Grossa (UEPG), duas importantes instituições públicas de ensino superior.

Em seguida, foi instituído o Programa Proficiência, uma parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que se tornou referência nacional e internacional na atualização de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem por meio da EaD. Entre 2007 e 2013 foram realizados mais de 220 mil cursos de atualização profissional.

Plataforma - Outro passo importante foi dado em 2009, quando o instituto comemorava o recorde de 14.500 estudantes matriculados naquele ano: o reconhecimento, por parte do Ministério da Educação, da Plataforma Jornada como tecnologia educacional. Na plataforma, apresentada com destaque no Guia de Tecnologias Educacionais do MEC, os conteúdos são organizados em núcleos temáticos. e as avaliações são “em processo”, depois de concluída cada aula. Segundo o guia, a Jornada é "uma tecnologia fácil de usar, intuitiva e com instruções claras".

Já em 2010, juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), o IbacBrasil implementou o Programa MaisSaber Contábil, beneficiando mais de 10 mil profissionais. No mesmo ano e em parceria com a Base Editora e o Sistema Educacional Família Escola (Sefe), o instituto desenvolve cursos para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outra área de atuação do IbacBrasil é a de nutrição e alimentação, desenvolvida em parceria com a empresa Plano Alimentar. Os cursos ofertados são os de Almoxarife de Alimentos, Gestão de Lactário e Central de Nutrição Enteral, e Planejamento e layout de cozinhas profissionais.

Trânsito - Nova unidade de negócios foi aberta em 2013 quando o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) homologou quatro cursos produzidos pelo IbacBrasil: Mototaxista e Motofretista, Reciclagem para Condutores Infratores e Renovação de Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com Fernando Halfen, foi com esses cursos que o instituto se engajou na busca de qualidade da educação na área de trânsito, passando a dar ênfase para a mudança de comportamento do condutor. "Para a redução dos índices de acidentes, não adiantam só estradas boas e veículos mais seguros se não houver mudança de comportamento dos condutores", explica.

Nos anos de 2014 e 2015, o IbacBrasil realizou o Programa de Atualização de Instrutores e Examinadores de Trânsito, uma iniciativa do Denatran seguindo o movimento Década pela Educação de Trânsito, destinado a diminuir os índices de acidentes no Brasil, com a coordenação da Universidade de Brasília (UnB). O IbacBrasil atualizou mais de 75 mil Instrutores e Examinadores de Trânsito que atuavam em todos os estados da federação.

Graças ao sucesso deste trabalho, que atingiu praticamente 100% de aprovação dos profissionais, o Denatran acelerou os processos de regulamentação dos cursos online de trânsito, abrindo a possibilidade para que os Detrans seguissem o mesmo caminho. E o Detran do Rio de Janeiro foi o que mais rapidamente se adaptou à modalidade EaD, especialmente na Reciclagem para Condutores Infratores. O IbacBrasil foi pioneiro no Rio de Janeiro com esse curso, elevando consideravelmente os índices de aprovação de alunos que, antes, só faziam cursos presenciais. Além do Rio, hoje o IbacBrasil oferta o Curso de Reciclagem nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco e Maranhão.

Evolução -Para Fernando Halfen, a educação a distância vai ser prevalente na área de trânsito em pouco tempo., E, dentro dessa perspectiva, o IbacBrasil está desenvolvendo novos cursos e planejando a ampliação dos mercados.