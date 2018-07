IbacBrasil completa 

Da Redação Bem Paraná

Com foco atualmente nos cursos de educação a distância (EaD) online na área de trânsito, especialmente os de Reciclagem para Condutores infratores, o Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais (IbacBrasil), de Curitiba, completa hoje 15 anos de fundação. Nesse tempo, a empresa consolidou-se como uma referência nacional em educação a distância.

A posição de referência do IbacBrasil foi obtida, segundo avaliação do diretor Fernando Halfen, graças à percepção de que a Internet iria se tornar popular, ao diferencial pedagógico (constante inovação de conteúdos), à Plataforma Jornada, de propriedade do instituto e reconhecida pelo Ministério da Educação como tecnologia educacional, e também à certificação ISO 9001, com a padronização dos processos, a melhoria de qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes. “É por isso que, em 15 anos de funcionamento, o instituto ultrapassou a marca de 320 mil alunos”, conta Halfen.

Além dos cursos de trânsito, o instituto também oferece cursos online nas áreas de enfermagem, nutrição e alimentação, e contabilidade. Cada área é uma unidade de negócios dentro do instituto.