IbacBrasil pronto para iniciar o curso de reciclagem de condutores infratores

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O IbacBrasil, que há 15anos se dedica ao ensino à distância (EaD), aguarda apenas o credenciamento do Detran para iniciar, no Paraná, o curso de reciclagem online para motoristas e motociclistas com a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa ou cassada. A integração com o Detran está pronta e o sistema pode começar imediatamente a funcionar, informa o consultor de educação de trânsito do IbacBrasil, João Marcelo Gueiros.

Há poucos dias, o Detran anunciou que a partir de 1º de setembro os condutores infratores poderão fazer o curso à distância no Paraná e que o credenciamento das instituições interessadas na prestação do serviço está em andamento. Segundo o próprio Detran, há no Estado cerca de 90 mil condutores com a CNH suspensa ou cassada.

Novo no Paraná, o curso online para condutores infratores é autorizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Dentran) e já é ofertado pelo IbacBrasil no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Pernambuco. Já foram formados mais de 50 mil condutores nesses Estados e o índice de satisfação dos alunos do IbacBrasil – Cursos de Trânsito gira em torno de 97 e 98% de ótimo e bom.”

O curso estará disponível no site: www.cursosdetransito.com.br