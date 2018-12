Ibama apreende 166 toneladas de peixe e fecha 3 frigoríficos no Amazonas

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Uma operação do Ibama no Amazonas apreendeu 166 toneladas de peixe e embargou três frigoríficos do estado. É o maior confisco de pescado na Amazônia neste ano.

A fiscalização, que contou com apoio da Polícia Federal e começou no último dia 17, embargou três frigoríficos nas cidades de Manaus, Manacapuru e Iranduba, todos com problemas de licenciamento. Somadas, as multas chegam a R$ 1,3 milhão.

Outros cinco frigoríficos passaram pela inspeção, mas os fiscais não encontraram irregularidades. A apreensão será doada para o projeto Mesa Brasil, do Sesc (Serviço Social do Comércio), que distribui alimentos a pessoas em situação de pobreza.

O objetivo principal do Ibama foi fiscalizar o cumprimento da moratória que proíbe a comercialização da piracatinga, uma espécie de bagre carniceiro. O objetivo da proibição, que vigora até 2020, é proteger o boto cor-de-rosa, usado como isca para a pesca essa espécie.

Os fiscais recolheram amostras de filé de pescado, enviadas para o Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), que fará a análise para verificar se a carne é de piracatinga.

Para Guillermo Estupiñán, especialista em recursos pesqueiros da ONG WCS Brasil, a pesca ilegal da piracatinga ainda pode estar acontecendo de forma descontrolada. Ele defende os esforços não fiquem apenas na fiscalização de frigoríficos e de rios.

"Ainda são limitadas as ações educativas, que muitas vezes acabam se concentrando em unidades de conservação, mas deixam descobertos uma boa parte do território que não dispõe de recursos ou instrumentos de gestão", afirmou, por escrito.