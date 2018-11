Ibaneis lidera com 40% no DF e quatro candidatos disputam segundo lugar, mostra Datafolha

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A última pesquisa Datafolha feita antes do primeiro turno mostra um cenário com Ibaneis (MDB) na liderança isolada e quatro candidatos tecnicamente empatados na disputa pelo segundo lugar.

No cálculo dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, o ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) seccional Distrito Federal tem 40%. Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (4), ele tinha 35%.

Em seguida, aparecem a ex-deputada distrital Eliana Pedrosa (Pros), que caiu de 16% para 13%, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), que manteve 13%, o deputado federal Rogério Rosso (PSD), que oscilou de 11% para 10%, e o deputado federal Alberto Fraga (DEM), de 8% para 9%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A Justiça Eleitoral considera somente os votos válidos na apuração das eleições, e é dessa forma que o resultado oficial é divulgado. Para vencer em primeiro turno, o candidato deve obter mais da metade dos votos válidos.

No cenário apresentado pela pesquisa, portanto, a eleição no DF seria levada ao segundo turno, ainda com indefinição sobre quem disputaria com Ibaneis.

A lista segue com General Paulo Chagas (PRP), que tem 5% das intenções de voto, Fátima Sousa (PSOL), com 4%, Júlio Miragaya (PT), 3%, e Alexandre Guerra (Novo), 2%. Renan Rosa (PCO) e Guillen (PSTU) não pontuaram.

Considerando a contagem total dos votos, o Distrito Federal ainda tem 6% de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo e 4% de indecisos.

No levantamento (DF-06106/2018), feito entre sexta-feira (5) e este sábado (6), foram ouvidos 2.089 eleitores. O nível de confiança é de 95%.

O Datafolha também analisou a rejeição dos candidatos. O índice mais alto é de Rollemberg - 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele. Depois, os mais altos índices de rejeição ficaram com Eliana (40%), Fraga (39%) e Miragaya (27%).