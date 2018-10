IBM anuncia a maior aquisição em sua história, por US$ 32 bi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo americano IBM anunciou no domingo (28) a aquisição da empresa de software Red Hat por US$ 34 bilhões (R$ 126 bilhões) para acelerar a presença da gigante da informática no mercado lucrativo das nuvens.

A transação é, de longe, a maior aquisição da IBM. A aquisição ressalta os esforços da presidente-executiva da IBM, Ginni Rometty, para expandir as ofertas de software por assinatura da empresa, enquanto enfrenta a desaceleração nas vendas de software e a redução da demanda por servidores de processamento de dados.

Fundada em 1993, a Red Hat é especializada em sistemas operacionais Linux, o mais popular tipo de software de código aberto que foi desenvolvido como uma alternativa ao software de propriedade da Microsoft.

A empresa cobra taxas de seus clientes corporativos por recursos personalizados, manutenção e suporte técnico, oferecendo à IBM uma fonte lucrativa de receita de assinatura.

A IBM espera que o acordo a ajude a concorrer com Amazon, Alphabet e Microsoft no negócio de nuvem, que cresce rapidamente. As ações da empresa perderam quase um terço de seu valor nos últimos cinco anos.