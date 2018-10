Ibope a 4 dias do 1º turno: Bolsonaro tem 32% e Haddad vai a 23%

Narley Resende

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) manteve a liderança na pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (3), com 32% das intenções de voto para a Presidência da República. Fernando Haddad (PT) continua sendo o segundo colocado, com 23%. A pesquisa foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na comparação com o Ibope anterior, divulgado na segunda (1º), Bolsonaro foi de 31% para 32%, enquanto Haddad passou de 21% para 23%.

Ciro Gomes (PDT) foi de 11% para 10%. Ele é seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), que conseguiu 8% na segunda e agora tem 7%. Marina Silva (Rede) manteve 4%. Ciro e Alckmin estão tecnicamente empatados, assim como Alckmin e Marina. Brancos e nulos foram de 12% para 11%.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somaram 6%, contra 5% na pesquisa Ibope anterior.

Veja abaixo o percentual de intenção de voto de todos os candidatos:

Jair Bolsonaro (PSL): 32%

Fernando Haddad (PT): 23%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

Marina Silva (Rede): 4%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Alvaro Dias (Podemos): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

Eymael (DC): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Brancos/nulos: 11%

Não souberam/não quiseram responder: 6%



O Ibope fez a pesquisa entre os dias 1º e 2 de outubro em 209 municípios em todo o Brasil, com 3.010 entrevistados. A pesquisa foi contratada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" e a TV Globo, e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-08245/2018. O intervalo de confiança estimado para a pesquisa é de 95%. Segundo o Ibope, isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados serem um retrato do atual "momento eleitoral".

Segundo turno

O Ibope também fez quatro simulações de segundo turno, todas com Bolsonaro. Apenas Ciro supera o candidato do PSL, que fica em empate técnico com Haddad e Alckmin. Bolsonaro vence Marina.

Veja os números:

Haddad x Bolsonaro

Haddad: 43%

Bolsonaro: 41%

Brancos/nulos: 12% Não souberam/não quiseram responder: 3%

Ciro x Bolsonaro

Ciro: 46%

Bolsonaro: 39%

Brancos/nulos: 13% Não souberam/não quiseram responder: 3%

Alckmin x Bolsonaro

Alckmin: 41%

Bolsonaro: 40%

Brancos/nulos: 16% Não souberam/não quiseram responder: 3%

Bolsonaro x Marina

Bolsonaro: 43% Marina: 39%

Brancos/nulos: 16% Não souberam/não quiseram responder: 2%

Rejeição

O Ibope ainda mediu a rejeição aos candidatos, perguntando aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum.

Bolsonaro e Haddad, líderes na intenção de voto, também são os campeões de rejeição. Como era possível escolher mais de uma opção, a soma dos percentuais ultrapassa os 100%.

Veja a rejeição do eleitorado a cada candidato:

Jair Bolsonaro (PSL): 42%

Fernando Haddad (PT): 37%

Marina Silva (Rede): 23%

Geraldo Alckmin (PSDB): 17%

Ciro Gomes (PDT): 16%

Henrique Meirelles (MDB): 10%

Cabo Daciolo (Patriota): 9%

Eymael (DC): 8%

Guilherme Boulos (PSOL): 8%

Vera Lúcia (PSTU): 8%

Alvaro Dias (Podemos): 8%

João Amoêdo (Novo): 7%

João Goulart Filho (PPL): 6%

Poderia votar em todos: 3% Não souberam/não quiseram responder: 7%