Ibope ao Senado: Requião aparece com 39%; Richa tem 17%; e Arns, 16%

Narley Resende

Pesquisa Ibope com intenções de voto para as duas vagas ao Senado pelo Paraná divulgada nesta quinta-feira (27) pelo portal G1-PR aponta que o senador Roberto Requião (MDB), tem 39%; Beto Richa (PSDB), 17%; Flavio Arns (Rede), 16%; Oriovisto Guimarães (Podemos), 15%; Alex Canziani (PTB), 14%; Mirian Gonçalves (PT), 7%; Nelton (PDT), 3%; Jacque Parmigiani (PSOL), 2%; Rodrigo Reis (PRTB), 2%; Roselaine Barroso (PATRI), 2%; Zé Boni (PRTB), 2%; Rodrigo Tomazini (PSOL), 2%; Compadre Luiz Adão (DC), 1%; e Gilson Mezarobba (PCO), 1%. Votos brancos e nulos para vaga 1 somam 13% e para a vaga 2, 19%. Não sabe/não respondeu somam 44%.

A pesquisa foi encomendada pela RPC. É o terceiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. O candidato ao governo do Paraná Ogier Buchi (PSL) tentou impugnar a divulgação da pesquisa. O desembargador Tito Campos de Paula, da Justiça Eleitoral, negou o pedido, mas determinou que fosse colocado o seguinte esclarecimento. "A pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado".

No levantamento anterior, feito de 1 a 4 de setembro, os percentuais de intenção de votos eram os seguintes: Roberto Requião (MDB): 43%; Beto Richa (PSDB): 28%; Flavio Arns (REDE): 17%; Alex Canziani (PTB): 11%; Professor Wilson Pickler (PSL): 4%; Mirian Gonçalves (PT): 3%; Nelton (PDT): 3%; Oriovisto Guimarães (Podemos): 3%; Zé Boni (PRTB): 3%; Rodrigo Tomazini (PSOL): 3%; Rodrigo Reis (PRTB): 2%; Roselaine Barroso (Patriotas): 2%; Compadre Luiz Adão (DC): 1%; Gilson Mezarobba (PCO): 1%; Jacque Parmigiani (PSOL): 1%; Brancos/nulos (vaga 1): 13%; Brancos/nulos (vaga 2): 30%; Não sabe/não respondeu: 31%

Sobre a pesquisa desta quinta-feira, 27, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 a 26 de setembro. O registro no no TRE é PR‐07128/2018 e no TSE, BR-06574/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro 0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado.