Ibope aponta Ibaneis em primeiro lugar no Distrito Federal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (3), Ibaneis (MDB) aparece em primeiro lugar para o governo do Distrito Federal com 34% das intenções de voto.

Eliana Pedrosa (Pros) está com 17%, Rodrigo Rollemberg (PSB) com 10% e lberto Fraga (DEM) com 9%.

No levantamento anterior, entre 24 e 26 de setembro, Eliana Pedrosa (21%) e Ibaneis (20%) estavam tecnicamente empatados. A Margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O Ibope ouviu 1.512 eleitores de todas as regiões do DF, com 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada no TSE (BR-06512/2018). O nível de confiança é de 95%.