Ibope aponta tucano à frente na disputa em Roraima

Folhapress

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira (5) mostra o candidato José de Anchieta (PSDB) na liderança da corrida eleitoral em Roraima.

Com 47% dos votos válidos -excluindo brancos, nulos e indecisos-, o tucano está à frente de Antônio Denarium (PSL), que atingiu 35% dos votos.

A governadora Suely Campos (PP), que tenta a reeleição, aparece na terceira colocação, com 12%, seguida por Telmário Mota (PTB), com 4%, e Fábio (PSOL), com 3%.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento ouviu 812 eleitores, foi feito nos dias 3 e 5, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob número BR-01615/2018.