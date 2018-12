Ibope: Bolsonaro tem 57% de intenção de voto e Haddad está com 43%

Redação Bem Paraná

O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) lidera a última pesquisa de intenção de voto, com 57%, enquanto seu rival no segundo turno, Fernando Haddad (PT), está com 43%. Os números estão em levantamento do Ibope, divulgado nesta terça-feira (23) pela TV Globo.

Em relação à pesquisa anterior, de 154 de outubro, os dois concorrentes à Presidência oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Há uma semana, o candidato do PSL estava com 59% de intenção de voto e o petista aparecia com 41%.

A pesquisa considera apenas os votos válidos, desprezando os votos nulos e em branco, bem como os indecisos. Com esses votos na conta, Bolsonaro tem 50%, contra 37% de Haddad; em branco/nulo somam 10% e indecisos, 3%.

Rejeição

A pesquisa também perguntou sobre a rejeição dos candidatos. Na resposta “Não votaria nele de jeito nenhum” Bolsonaro tem 40% e Haddad aparece com 41%.

Registro

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal ‘O Estado de S.Paulo’. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%, ou seja, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro. Foram entrevistados 3.010 eleitores em 208 municípios, entre 21 e 23 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR‐07272/2018.