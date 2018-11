Ibope dá vantagem a Eduardo Leite no Rio Grande do Sul

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Divulgada nesta quarta-feira (17), a primeira pesquisa Ibope do segundo turno no Rio Grande do Sul colocou o candidato Eduardo Leite (PSDB) na liderança da disputa pelo governo estadual.

Leite tem 59% dos votos válidos, contra 41% do atual governador José Ivo Sartori (MDB), que tenta a reeleição.

Em votos totais, o tucano tem 52%, contra 36% de Sartori. Oito por cento dos eleitores dizem que irão votar em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

A margem de erro é de três pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16, e ouviu 1.008 eleitores.

Foi contratada pela rede RBS, e está registrada no TRE-RS sob o número RS-01741/2018. O nível de confiança é de 95%.