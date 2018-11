Ibope mostra Witzel com 60% dos votos válidos e Paes, 40%, no 2° turno

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Wilson Witzel (PSC) aparece com larga vantagem sobre Eduardo Paes (DEM) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, no primeiro levantamento do Ibope referente ao segundo turno das eleições estaduais.

Witzel conta com 60% dos votos válidos, enquanto Paes, ex-prefeito da capital, tem 40% das intenções de voto, na pesquisa divulgada na noite desta quarta-feira (17).

A contagem exclui os brancos, nulos e indecisos, assim como a Justiça Eleitoral faz no dia da eleição.

O resultado confirma a ascensão surpresa de Witzel, que chegou ao segundo turno à frente de Eduardo Paes, com 41,28% dos votos válidos, frente a 19,58% do ex-prefeito.

O candidato do DEM liderou as pesquisas de intenção de voto em todo o primeiro turno. Na última pesquisa Datafolha anterior à votação, Paes tinha 27% das intenções de votos válidos, enquanto Witzel empatava com Romário (Pode) com 17%.

A arrancada do ex-juiz coincidiu com o apoio do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL) à sua campanha. Em debate na manhã desta quarta, Paes buscou disputar com Witzel a proximidade com Jair Bolsonaro, que, diferentemente do filho, decidiu permanecer neutro na disputa estadual.

A sondagem do Ibope ouviu 1.512 eleitores em 43 municípios, entre os dias 15 e 17 de outubro.

A margem de erro da pesquisa, contratada pela TV Globo e Editora Globo, é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento tem o registro BR-01312/2018 no (TSE) Tribunal Superior Eleitoral. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.