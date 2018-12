Ibrahimovic confirma que seguirá no Los Angeles Galaxy

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio de um vídeo em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (17), o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 37 anos, anunciou que seguirá no Los Angeles Galaxy para a próxima temporada.

Com a legenda "I'm note done with you yet" ("eu não terminei com você ainda", em português), a gravação mostra o jogador no vestiário do clube ouvindo as últimas especulações envolvendo seu nome. O perfil do clube na rede social usou o mesmo vídeo, mas com a legenda "Unfinished business" ("negócio inacabado").

O jogador e o clube não divulgaram oficialmente os termos do novo contrato. De acordo com as últimas notícias da imprensa norte-americana, Ibrahimovic assinará com o Galaxy por apenas uma temporada e também receberá um aumento salarial.

Desde o fim da temporada regular da Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, jornais da Europa colocaram o sueco como principal alvo de grandes clubes, como o Real Madrid e o Milan. O time italiano, por sinal, já tinha aberto negociações para o retorno de Ibra, que atuou pelo clube entre 2010 e 2012.

No entanto, há cerca de uma semana, Leonardo, diretor de futebol do clube rubro-negro, descartou a volta do atleta.

"Seria uma boa história, mas isso não vai acontecer. Não posso negar que ambas as partes pensaram sobre isso, mas tem sido impossível. Mas não dá, a menos que aconteça uma reviravolta sensacional", declarou Leonardo, em entrevista à emissora Sky Sports Italia.

Ibrahimovic chegou ao Galaxy em março deste ano, após rescindir seu contrato de maneira amigável com o Manchester United. Pelo time californiano, o sueco atuou em 27 partidas, anotou 22 gols e distribuiu dez assistência, sendo o líder da equipe na temporada nos dois quesitos.

Em 2018, Los Angeles Galay ficou na sétima colocação da Conferência Oeste e não conseguiu se classificar aos playoffs. Em 34 partidas, a equipe somou 48 pontos, com 13 vitórias, nove empates, 12 derrotas, 66 gols marcados e 64 cedidos.