Ícaro Silva é atingido por estilhaços de bala perdida perto da Rocinha no Rio de Janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ícaro Silva, 31, foi atingido por estilhaços de uma bala perdida na madrugada desta quarta-feira (5) enquanto passava de carro pelo túnel Zuzu Angel, perto da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

O túnel é o mesmo local onde Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, foi atropelado e morreu em 2010.

A Polícia Militar informou que realizava ronda na região da favela quando policiais do 31º BPM foram alertados do ocorrido com o ator. Ele disse à polícia que estava passando em frente à comunidade quando ouviu disparos, percebeu que estava ferido e foi até o hospital.

Silva deu entrada no Barra D'Or, na Barra da Tijuca (zona oeste) às 5h30, segundo o hospital. Ele foi atendido e recebeu alta às 8h30.

A ocorrência está sendo apurada pela Polícia Civil.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não respondeu até a publicação da reportagem.

Ícaro Silva estreou na televisão na novela "Meu Pé de Laranja Lima", na Band, em 1998. Ficou conhecido depois de seu papel como Rafa em "Malhação", na Globo, por cinco anos. No ano passado, esteve na novela "Pega Pega", na mesma emissora, e foi vencedor do quadro "Show dos Famosos", no "Domingão do Faustão", em que se vestiu de Michael Jackson e cantou "Smooth Criminal". No mesmo quadro, o ator já se vestiu de Beyoncé.