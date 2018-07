ICMS de Substitiuição Tributária

O ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte, telecomunicações e energia elétrica, é um imposto de competência estadual referente à circulação de mercadoria e também sobre os serviços especificados acima.

Quando trata-se de uma mercadoria que será vendida por uma indústria para um revendedor de mercadorias e essa mercadoria está dentro do que a legislação estadual definiu como tributável pela substituição do Estado, deverá ser feito recolhimento antecipado do tributo por parte da indústria sobre toda a cadeia de comercialização dessa mercadoria.

Quando trata-se de comercialização entre outros Estados da Federação, esse recolhimento torna-se mais complexo, pois nem todas as mercadorias que o Estado vendedor e o Estado comprador negociam são tributados pela substituição tributária, devendo a Empresa do Estado vendedor consultar a legislação da Empresa do Estado comprador e verificar se existe protocolo para a substituição tributária do produto que se está querendo vender.

Após a verificação dos protocolos entre os Estados sobre a mercadoria em questão, a Empresa vendedora deverá recolher antecipado para o Estado que a mercadoria será enviada o valor do ICMS ST. Essa guia chama-se GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos Tributários Estaduais.

É importante entender que o Estado que enviou a mercaria receberá o recolhimento do ICMS interestadual. Dessa forma, quando existe o ICMS ST é como se tivéssemos uma dupla tributação. Recolhe-se o ICMS de duas formas diferentes: para o Estado emissor da nota fiscal e para o Estado que será enviada a mercadoria.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba