Ícone da cena gay paulistana, DJ Mauro Borges morre aos 54

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pioneiro da cena gay da noite paulistana, o DJ Mauro Borges morreu na manhã desta sexta-feira (31) aos 54 anos.

Junto com a amiga Bebete Indarte, inaugurou o bem-sucedido Clube Massivo, nos Jardins, em 1991. A boate foi uma das precursoras da cena gay na noite de São Paulo e ajudou a levar a cultura clubber para o mainstream.

Com mais de 30 anos de carreira, Borges ficou conhecido nos anos 1990 com o projeto "Que Fim Levou o Robin?", que chegou a se apresentar no Domingo Legal, no SBT.

O repertório de Borges costumava incluir hits de artistas como Madonna e Kylie Minogue -e dificilmente incluía uma camisa. O DJ chegou a ser capa da revista G Magazine em 1998.