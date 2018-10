Idealizador da nova Copa Davis, Piqué alfineta ausência de Roger Federer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos idealizadores do novo formato da Copa Davis, Gerard Piqué, jogador do Barcelona, participou de evento de lançamento da competição realizado nesta quarta-feira (17), em Madri. O jogador foi questionado e falou sobre as críticas feitas por nomes importantes do circuito internacional de tênis, entre eles Roger Federer, que optou por não disputar o torneio.

“O Federer está em um ponto de sua carreira em que prioriza torneios muito emblemáticos, porque tem uma certa idade e as pernas vão até onde dá. Historicamente ele não foi um dos tenistas que mais jogaram a Copa Davis, sendo assim esperávamos que ele não pudesse jogar”, afirmou Piqué.

Piqué é um dos membros do Grupo Kosmos, empresa que prometeu investir US$ 3 bilhões em 25 anos na Copa Davis. O espanhol ainda participa de outros negócios, como uma fábrica de carnes, um estúdio de games e de uma gestora de investimentos.

A Copa Davis terá uma importante mudança no formato a partir da próxima temporada. A fase final terá 18 países, que se enfrentarão em um evento de uma semana de duração em sede neutra, em confrontos de apenas três jogos (em vez dos cinco atuais) e em melhor de três sets, e não mais cinco.

O formato não agradou algumas das principais estrelas do tênis. Federer e o alemão Alexander Zverev já confirmaram que não participarão do torneio. Novak Djokovic também fez críticas pesadas e tem grandes chances de não disputar.

"Sou a favor da inovação e nem tudo é ruim nessa nova Copa Davis, mas os organizadores da ATP, da ITF e da Laver Cup precisam se reunir e conversar. Para nós, tenistas, é um pouco estranho que um jogador de futebol interfira em nosso mundo. Ele precisa ser muito cuidadoso. A Copa Davis não pode virar a Copa Piqué", disse Federer ao canal de TV suíço RTS.