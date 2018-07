Ídolos de Atlético, Coxa e Paraná jogam contra Masters do Joinville

Redação Bem Paraná

Um time formado por ex-jogadores de Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube vai jogar neste domingo (dia 5) às 10 horas, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O confronto será o time Masters oficial do Joinville. A entrada é franca. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Fusão (facebook.com/fusaotv).

O time de jogadores do trio de Curitiba é chamado de Amigos do Macaris FC. A equipe é organizada pelo ex-boxeador Macaris do Livramento, campeão mundial nos anos 90 e que hoje mora em São José dos Pinhais.

AMIGOS DO MACARIS

Jogadores confirmados na partida de domingo

1 Pizzato (goleiro Coritiba)

2 Culik (goleiro Atlético)

3 Júlio (goleiro Coritiba)

4 Luisinho (lateral Colorado)

5 Badé (lateral Coritiba)

6 Edinelson (lateral Paraná)

7 Pinheiro (lateral Atlético)

8 Auri (zagueiro Coritiba)

9 Igor (zagueiro Atlético)

10 Caxias (zagueiro Coritiba)

11 Alex Lopes (volante Atlético)

12 Embu (volante Corinthians)

13 Pastor (volante Colorado)

14 Castorzinho (meia Coritiba)

15 Ademir Alcântara (meia Coritiba)

16 Wladimir (meia Corinthians)

17 Elizeu (meia Coritiba)

18 Marcelinho (meia Atlético e Paraná)

19 Jetson (atacante Coritiba)

20 Polaco (atacante Paraná e Coritiba)

21 Totó (atacante Coritiba)

22 Pedro Oldoni (atacante Atlético)

Convidados

23 Buzanfa

24 Meira

MASTERS DO JOINVILLE

1 Bandoch

2 Ronaldo

3 Didi

4 Wilfret

5 Alceonir

6 Palmito

7 Diorge

8 Ademir

9 Pingo

10 Pacheco

11 Índio

12 Paulinho Corea

13 Dema

14 Maringa

15 Paulinho Teta

16 Rocha

17 Sávio

18 Gerson