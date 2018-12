Idoso se confunde e entra de carro em passarela de pedestres em Mongaguá

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 83 anos de idade subiu a passarela do bairro Flórida Mirim na divisa de Mongaguá com Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (25).

Um vídeo publicado por um perfil de notícias de Itanhaém e região registrou o momento em que o motorista cometeu o erro e acabou ficando preso no local, tendo de descer a passarela de marcha à ré.

Segundo uma declaração do 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o senhor que estava no carro confundiu a passarela com um viaduto de passagem de automóveis.

"A Policia Militar foi acionada e prestou auxílio ao condutor na retirada do veículo na passarela, verificando a documentação do condutor e do veículo e realizando duas autuações de transito, sendo o condutor liberado em seguida", diz a declaração. "Não houve danos na passarela e no veículo."