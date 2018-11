Idris Elba é eleito o homem mais sexy do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idris Elba, 46, um ator e diretor de cinema britânico, conhecido por estrelar a série "Luther", recebeu nesta terça (6) o título de homem mais sexy do mundo, da revista People. Elba também é famoso por ter feito longas da franquia "Thor", além de "Círculo de Fogo".

"Eu fiquei tipo: 'Qual é, sem chance!'", descreve o autor em entrevista à publicação. "Eu me olhei no espelho, dei uma checada. Eu pensei: 'É, até que você está meio sexy hoje'. Mas para ser sincero, foi um sentimento bom. Foi uma boa surpresa e uma inflada de ego, claro", brincou ele.

Enquanto jovem, o diretor foi um atleta de ponta no colégio, participando de times de futebol americano, basquete, críquete, hóquei e rugby. Ele atribui sua participação em tantas modalidades ao seu porte atlético -Elba tem 1,90cm de altura e, segundo ele, era "magricelo".

Para ele, os momentos mais marcantes de sua vida, no entanto, não estão relacionados com sua carreira. "Ser testemunha do nascimento dos meus filhos foi o maior e melhor evento de todos", comenta ele, que é pai de Elba, 16, e Isan, 4, ambos frutos de relações anteriores. Atualmente, ele é noivo da modelo Sabrina Dhowre, 29.

Em suas redes sociais, ele comemorou o título com um tom político. "Quem diria. Obrigada a revista People e a todos os fãs por me nomearem o homem mais sexy do mundo. Estou honrado e agradecido. Mas o importante é votar nas eleições de meio mandato. Seu voto pode fazer a diferença", escreveu ele, lembrando das eleições que ocorrem nesta terça (6) nos EUA.

Nos últimos meses, Elba surgiu como um dos possíveis nomes para interpretar o personagem James Bond, se tornando o primeiro ator negro a assumir o papel do agente 007. Em entrevista, ele negou que tivesse sido convidado para substituir Daniel Craig, que continua com o personagem.