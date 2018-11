Idris Elba é eleito o homem mais sexy do mundo

Da redação

Idris Elba foi eleito o homem mais sexy do mundo, segundo a revista People. O ator de 46 anos, é conhecido por atuar nas séries “Luther”, pela qual ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em minissérie, e “A escuta”. Além de participar dos filmes “Star Treck” e “Thor”. “Quem diria! Obrigada People e a todos os fãs que me nomearam o homem mais sexy. Estou honrado e agradecido”, escreveu o ator em seu Twitter. No post, Elba aproveitou o texto para lembrar sobre a importância de os fãs irem às urnas na eleição de meio mandato nos Estados Unidos ontem. “O que é mais importante é seu voto nas eleições de meio mandato. Seu voto pode fazer a diferença”, destacou o ator. Em entrevista à revista People, o ator falou qual foi seu primeiro pensamento quando soube que recebeu esse título: “Eu estava, tipo: ‘Sem chance! Sério’?”, relembrou Elba com bom humor. “Olhei no espelho, me analisei e pensei: Sim, você está sexy hoje. Mas para ser honesto, é uma sensação bem bacana. Foi uma grata surpresa – e uma massagem no ego, com certeza”.

Cinema



Internautas relatam vaias e aplausos em sessões de ‘Bohemian Rhapsody’

O lançamento do filme Bohemian Rhapsody, que retrata a vida do vocalista do Queen, Freddie Mercury, causou polêmica nas mídias sociais. Desde que a obra chegou às salas de exibição, na quinta-feira, 1, internautas publicam relatos de vaias ou reações preconceituosas por espectadores durante cenas de afeto homossexual. Outros usuários, no entanto, afirmam não terem presenciado qualquer resistência ao filme durante as sessões. “Eu fui assistir e teve. Conheço várias pessoas que foram em vários cinemas diferentes onde também houve vaias”, afirmou um internauta no Twitter. Os relatos citam ainda reações homofóbicas. “Eu assisti o filme, no meio da cena de um beijo, um cara falou para todos escutarem: ‘que nojeira!’”, disse outro.

Internet



Marina Ruy Barbosa faz desabafo contra haters

A atriz Marina Ruy Barbosa publicou um desabafo sobre comentários negativos que são feitos em suas redes sociais ontem. “Use a rede social para fazer algo mais útil. Falar mal das pessoas, xingar, diminuir, botar pra baixo, não vai fazer de você uma pessoa melhor, nem da outra pessoa pior. Mas pode, sim, magoar alguém”, escreveu. “O mundo tá cheio de ódio e as pessoas com o ‘poder’ de ficar atrás da internet só semeiam o ódio. Apenas parem. Atrás de toda tela tem alguém lendo, que pode realmente se machucar com o que vocês dizem!”

Televisão



SBT resgata slogan da ditadura militar em novas vinhetas

Ontem, uma vinheta do SBT chamou atenção dos telespectadores e internautas brasileiros. A emissora de Silvio Santos fez um vídeo usando imagens do Brasil que concluem com os dizeres: Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse era um dos slogans mais comuns no período da ditadura militar. A trilha sonora que embala a vinheta é o hino nacional. A assessoria informou que a inserção é uma peça do SBT, mas não explicou o porquê da vinheta por “questões estratégicas”. O slogan surgiu durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, entre 1969 e 1974, período marcado pela forte repressão e que ficou conhecido como “Anos de Chumbo”.

Níver do dia

Johnny Rivers

músico norte-americano

76 anos