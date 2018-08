IGP-DI registra inflação de 0,44% em julho, diz FGV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) foi de 0,44% em julho deste ano. O percentual é inferior ao apurado no mês anterior (1,48%).

De acordo com a FGV (Fundação Getulio Vargas), que divulgou os dados nesta quarta-feira (8), o indicador acumula taxas de inflação de 5,92% no ano e 8,59% em 12 meses. As informações são da Agência Brasil.

A queda de junho para julho foi provocada pelos três subíndices que compõem o IGP-DI. Os preços no atacado, medidos pelo IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), teve inflação de 0,52% em julho, abaixo da taxa de 1,67% de junho.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que mede o varejo, variou 0,17% em julho, ante 1,19% no mês anterior. Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou taxa de 0,61% em julho, contra 0,97% em junho.