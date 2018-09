IGP-DI tem inflação de 0,68% em agosto

Agência Brasil

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou uma inflação de 0,68% em agosto, percentual superior aos apurados em julho (0,44%) e em agosto de 2017 (0,24%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice acumula taxas de 6,63% no ano e de 9,06% em 12 meses.



A alta da taxa foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que tiveram aumento de 0,99% em agosto. Em julho, a taxa havia ficado em 0,52%.



Ao mesmo tempo, caíram as taxas de inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, de 0,17% em julho para 0,07% em agosto, e do Índice Nacional de Custo da Construção, de 0,61% para 0,15%.