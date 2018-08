Igreja derruba audiência do campeonato inglês na Rede TV!

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

No começo da semana, por imposição do Comercial em tabela com o Artístico, a Rede TV! decidiu acabar com o ‘Bola na Rede’ e o ‘Denúncia Urgente’, do Edie Polo. Os dois, a partir da próxima segunda-feira, não deverão mais ser levados ao ar, abrindo terreno para uma produção qualquer ou a sempre provável presença de um novo ou um dos velhos concessionários. Pena que os interesses dos compradores de horários sempre prevaleçam sobre os produtos da casa. O melhor ou pior dos exemplos é o caso da Premier League. Hoje, ao contrário do espanhol, italiano, português ou tantos outros campeonatos, onde apenas duas equipes aparecem como candidatas ao título, no inglês as chances são bem distribuídas. Manchester United, Arsenal, Chelsea, City, Tottenham, Liverpool e mais uns dois ou três, recheados de bons jogadores, travam disputas muito iguais e emocionantes. Não por acaso é considerado o melhor do mundo. A Rede TV! batalhou e conseguiu o inglês na TV aberta, mas para exibi-lo aos sábados, transmissões a partir das 13h26, depois de quase 13 horas ininterruptas de igreja e de traço na audiência. Ligação direta, do pastor para o pontapé inicial. Não há o cuidado nem de um pré-jogo pra dar uma quebradinha. Como resultado de tudo, o futebol vai mal. Um joga fora no lixo dos mais lamentáveis.

Plano B

Ainda a propósito das mudanças que a Rede TV! pretende realizar na faixa das 6 da noite, não se surpreenda se elas também não acontecerem tão imediatamente. A ideia é lançar um programa de fofocas no horário, mas não encontraram até agora ninguém para apresentar. Todas as pessoas consultadas não aceitaram.

Diante disso

O lançamento deste novo programa poderá ser transferido para depois das eleições. Isto acontecendo, o programa de esporte e o policial do Edie Polo serão mantidos até lá, se queimando em fogo brando.

Pingos nos is

Elias Abrão, quando passou pela direção artística da Rede TV!, foi criticado internamente pelas suas atitudes. Certo ou errado sempre encarou todas e procurou mostrar serviço. O exatamente oposto, a falta de atitude, continua sendo o grande problema do seu substituto Ricardo de Barros. Está sempre tocando bolinha de lado.

Uma pena

A Record, para o seu aniversário de 65 anos, continua chamando pessoas para entrevistas no Porchat. Ana Maria Braga, com história na casa, foi convidada, mas a Globo, consultada, não deixou.

Também não

E o mesmo se deu com Márcio Garcia, que também não teve sua presença autorizada. Diante disso, houve a desistência de tentar Fausto Silva. Quanto ao Tom Cavalcante, o veto partiu do Multishow.

Lista grande

Mesmo sem contar com o pessoal da Globo, a lista dos convidados do Porchat para essa série especial de 65 anos apresenta nomes bem interessantes. Entre eles, Cátia Fonseca, Claudete Troiano, Milton Neves, Roberto Cabrini, Eliana, Ratinho, Silvio Luiz, Sonia Abrão, Wanderley Cardoso, Gilberto Barros, Martinha, Netinho, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, e Marcelo Costa. Entre outros.

Vale destaque

Toda a história do Henrique Martins, falecido domingo, ocupou parte da programação do GloboNews, com depoimentos de autores, diretores e atores. Como sempre precisa a participação de Artur Xexéo.

Deve ser lembrado

Henrique Martins, com David Grimberg e Renato Petrauskas, contribuiu muito para teledramaturgia do SBT chegar ao que é hoje. Organizada e com resultados, depois de vários escorregões pelo caminho.

Pacote

Marcílio Moraes vai entregar nos próximos dias, de uma tacada só, os 13 episódios da primeira temporada da série de comédia ‘Pigmalião do Brejo’. A partir daí, restará à Record, ou partir para produção própria ou entregar o projeto para alguma produtora independente.

Bate – Rebate

E vai acontecer ainda nesta semana a gravação da sequência referente à morte de Remy, Vladimir Brichta...

... A partir daí, o ator ficará na expectativa do autor, João Emanuel Carneiro, se será uma morte de mentirinha ou não...

... Tudo indica que será.

O canal Sony está anunciando para 12 de setembro, 11 da noite, a estreia da 15ª temporada do ‘X Factor’.

O presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, será o entrevistado do ‘Jornal Nacional’ na noite desta quarta-feira.

O vice da Rede TV!, Marcelo de Carvalho, na próxima semana, começa a gravar temporada inédita do programa ‘Mega Senha’ para estreia ainda em setembro.

Assim, haverá um rodízio com seu outro produto na casa, ‘O Céu é o Limite’.

‘O Sétimo Guardião’, substituta de ‘Segundo Sol’, vai abordar um tema que preocupa todo mundo, o perigo das fake news...

... A personagem da Elizabeth Savalla será a principal responsável por isso...

... A personagem dela, Mirtes Aranha, sempre se encarregará de espalhar falsas notícias sobre os moradores da fictícia Serro Azul.

C´est fini

Leo Dias já começa a dar sinais claros à direção do SBT que quer levar a sério o tratamento de seus problemas pessoais. Nos últimos dias ele tem se dedicado mais às exclusivas do ‘Fofocalizando’ e o conteúdo do programa melhorou substancialmente. Durante a crise Leo - SBT, Silvio proibiu que ele fizesse reportagens e links externos. A ordem, que continua valendo, é que fique somente no estúdio. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!