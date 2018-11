Igreja Universal rebate declarações de Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota, a Igreja Universal rebateu as declarações de Fernando Haddad (PT), que disse nesta manhã que Bolsonaro (PSL) é produto do fundamentalismo charlatão do Edir Macedo.

"Quando o Bispo Edir Macedo apoiou o Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Lula, o apoio era muito bem-vindo. Agora, quando o líder espiritual da Universal declara que seu candidato é Jair Bolsonaro, o Bispo Macedo deve ser ofendido de forma leviana?", diz o pronunciamento da Universal em seu site oficial.

O candidato Jair Bolsonaro também se pronunciou no Twitter, dizendo que, com essas palavras, o "PT tenta jogar católicos e evangélicos uns contra os outros".