Ilha da Ilusão é revitalizada no Passeio Público. Veja o trabalho

Em um mês, mais uma área do Passeio Público estará revitalizada e à disposição da população. As equipes trabalham, agora, na renovação da fonte que homenageia o príncipe dos poetas, Emiliano Perneta, na Ilha da Ilusão. A ponte pênsil, que dá acesso ao local, será a próxima estrutura a receber intervenções da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A fonte recebe um novo piso e terá pedras e placas recuperadas. Assim que esta etapa for concluída e que o segundo lago, que já teve rachaduras consertadas, volte a encher, a cascata do monumento também funcionará.

Os trabalhos são constantes no local e fazem parte da revitalização geral do mais antigo parque de Curitiba, que já passou por reforma e pintura dos recintos dos animais e recuperação do playground e de outros atrativos.

Para Cynthia Juraszek Maia Batista, assessora do gabinete do prefeito Rafael Greca, trata-se de um trabalho para resgatar um ícone de lazer das famílias curitibanas.

“O prefeito quer trazer mais vida para o Centro da cidade e fazer com que o Passeio Público volte a ser opção de lazer para os curitibanos e de diversão para os curitibinhas. É uma prioridade”, diz Cynthia.

O diretor de Parques e Praças da Secretaria do Meio Ambiente, Jean Brasil, destaca que as melhorias vão permitir essa retomada. “Vamos trazer eventos culturais, atividade para as famílias. A ideia é que o local ganhe, em outros momentos, o movimento e a vida que já tem aos sábados, com a feira de orgânicos”, projeta.

Segurança e conforto

Foram finalizados recentemente os trabalhos nos banheiros e também no módulo da Guarda Municipal, que monitora o parque 24 horas. “Nos banheiros, buscamos restabelecer as condições de uso do espaço e evitar novas ações de vandalismo”, conta Jean.