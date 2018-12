'Ilha de Ferro' teve prova para os atores durante preparação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anos de carreira e premiações não evitaram que os atores da série "Ilha de Ferro" tivessem que voltar para a sala de aula durante a preparação de seus personagens. Até prova Cauã Reymond e Maria Casadevall tiveram que fazer antes das gravações.

"Entrar numa plataforma de petróleo é perigoso, tem gases, óleo, é muito fácil ter um incêndio, e quem está lá está totalmente isolado. É nível quatro de risco, o mesmo de uma usina nuclear", afirmou Afonso Poyart, diretor da série, atualmente disponível na Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

"Rolou até um estresse no dia da prova, todo mundo chegou perguntando 'você estudou?', 'se eu não souber você me passa', porque eles são muito rígidos, preocupados com a segurança", afirmou Casadevall.

Foram cerca de duas semanas com aulas teóricas e práticas antes de a equipe saber se as cenas seriam feitas em uma plataforma de petróleo. No final, foram mesmo, mas em uma plataforma ancorada, não em alto mar. Houve gravações também em uma refinaria e na sala de máquinas de um navio.

O resultado são as cenas de ação, que incluem queda de helicóptero e explosões —até navios da Marinha chegaram a ser emprestados para a série, que estreou em 14 de novembro e é a mais assistida no serviço de streaming da Globo. Antes mesmo de ela ser disponibilizada, já tinha a segunda temporada confirmada.

PERSONAGENS

A história gira em torno de Dante (Cauã Reymond), um funcionário que almeja ser gerente de uma plataforma de petróleo, mas perde o cargo para Júlia (Maria Casadevall). Ele também vive uma paixão perturbadora com a mulher, Leona (Sophie Charlotte), e tem uma relação que se torna conflituosa com o irmão, Bruno (Klebber Toledo).

"Dante tem uma vida dividida entre terra e mar. Logo no começo, ele descobre a traição da mulher e perde o cargo para a Julia, ele passa então a viver o inferno nos dois lugares", afirmou Reymond durante a apresentação da série, nesta quinta-feira (6) na Comic Con, que acontece na zona sul de São Paulo.

Para o ator, Dante se sente mais confortável no isolamento da plataforma de petróleo, assim como Júlia. "Os dois reconhecem uma realidade paralela ali, sabem lidar com as coisas daquele lugar. Acho que eles não têm maturidade emocional para lidar com as coisas que acontecem em terra", avalia Casadevall.

Já Sophie Charlotte, cuja personagem está fora da ação e dos perigos da plataforma de petróleo, avalia sua personagem como um contraponto à realidade dos outros personagens. "Ela é esse descompasso. Sempre intensa, autodestrutiva", afirma a atriz, que diz ter preparado mais o psicológico e o emocional de Leona.

"Com o pouco que eu soube [da personagem] já vislumbrei a possibilidade de trazer uma loucura pra esse tipo de relação, que normalmente é descrito simplesmente como paixão. Eu achei que tinha muita disfunção pra mostrar. Aí foi muito legal porque tive que convencer o Afonso [Poyart] de que eu daria conta", afirmou a atriz.

Já Toledo, que interpreta Bruno, irmão de Dante e amante de Leona, afirma ter feito o "melhor mergulho em muito tempo de trabalho". "É um lugar que não tem nada do Klebber, foge completamente de tudo que eu já fiz. Eu tinha muito interesse em fazer um coisa mais densa, com ação", afirma.

SEGUNDA TEMPORADA

Antes mesmo da estreia de "Ilha de Ferro", na Globoplay, a segunda e a terceira temporada da série já tinham sido confirmadas. "Paramos de gravar pra vir aqui", brincou o diretor ao confirmar que as gravações da segunda parte estão em andamento. A data de lançamento, no entanto, ainda não foi divulgada, nem a forma de liberação.

Algumas das novidades dessa nova fase será a entrada dos atores Rômulo Estrela e Mariana Ximenes na trama. Ele deverá ser um agente da Marinha, e ela uma psicóloga. Já Dante e Júlia vão se envolver com outras pessoas na segunda temporada, afirmou Casadevall, que diz não saber se o casal terminará junto.

Segundo os atores, a confirmação de novas temporadas antes que a série tivesse ido ao ar provocou uma certa ansiedade nos atores, justamente para receber esse retorno. Apesar disso, ela também evita mudanças inesperadas no decorrer das gravações, o que leva à formação mais consistente do personagem.

Com o sucesso de séries como "Ilha de Ferro", a Globoplay já anunciou que vai investir em produções próprias, como na próxima temporada de "Sessão de Terapia". Para o presidente-executivo da plataforma, João Mesquita, o foco mais generalista da Globo, que busca contentar a todos, não precisa ser seguido pela plataforma, que pode se dar ao luxo de buscar nichos diferentes.

Já entre as produções internacionais, a plataforma afirmou que vai incluir em torno de cem séries internacionais em seu catálogo até o final de 2019, o que, segundo a própria plataforma, a deixaria tão grande quanto a Netflix, líder no serviço de streaming no país.