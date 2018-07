Imagem da vereadora Marielle Franco é pichada em universidade paranaense

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma foto da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março deste ano, foi rabiscada com uma mensagem preconceituosa. A foto da vereadora faz parte de uma exposição aberta na Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde nesta semana também aocntece o V Colóquio Feminismo Negro na UEM, com debates e palestras abordando o tema.

Sobre a foto de Marielle foi escrito uma frase homofóbica: "Lésbica, foi um mal exemplo (sic)".

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros (Neiab) da UEM, divulgou uma nota na sua página no Facebook condenando o ato.

"Como vocês sabem está acontecendo a exposição na Biblioteca Central Uem "As várias formas de genocídio da mulher negra - com homenagem a Marielle Franco" organizada pelo NEIAB - UEM. Mas infelizmente já começaram os ataques racista. Rabiscando fotos da Marielle com mensagens depreciativas, ou seja, exalando racismo e LGBTfobia. Mas lembra-se que onde a exposição está instalada há câmeras. Tomaremos as devidas providencias', diz a nota do Núcleo.