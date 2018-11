Imagem em que Lula mais novo é agredido por policiais é montagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imagem que viralizou de um jovem que foge de policiais em uma manifestação não é Lula. A fotografia, tirada por Evandro Teixeira, é do movimento estudantil de 1968 e é conhecida por ser um dos símbolos da repressão do regime militar de 64.

A imagem, que tem o rosto do ex-presidente Lula, acompanha o texto "esta foto não tem preço, o vagabundo do Lula apanhando". A fotografia foi tirada em 1968 e é de Evandro Teixeira, 83, fotojornalista conhecido por seus cliques durante a ditadura militar.

Procurado pela reportagem, Teixeira disse que entrou em contato com seus advogados para retirá-la do ar.

A foto foi tirada em 21 de junho de 1968 em manifestação do movimento estudantil na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Conhecida como sexta-feira sangrenta, 28 manifestantes morreram durante a passeata.

Antes de bater a foto do jovem caindo, Teixeira registrou uma mulher sendo carregada. "Naquela época não era festim, era bala de verdade. Eles costumavam usar uma baioneta", diz o fotojornalista.

"O que se sabia é que ele era estudante de medicina. Foi uma cena horrorosa, terrível, chocante", diz. Segundo Teixeira, que à época trabalhava no Jornal do Brasil, o estudante morreu, provavelmente, depois que tirou a foto. "Deram uma tremenda porrada e ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio da calçada do Theatro Municipal", lembra.

"Coloquei novamente a foto no jornal procurando reencontrá-lo. Falei que teria a maior honra e prazer em compartilhar com ele, conversar sobre o que aconteceu", diz.