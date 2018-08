Imbativelmente vencedores

As vitrines viraram para o outono-inverno 2018/19 aqui em Paris. Saio para olhá-las, mas tenho sempre a mesma impressão dèjá vu (o já visto) e assim o é.

As coisas andam duras demais para pensarmos em moda e é aí que eu lembro de uma tática de transportar-me para outra realidade através dos sonhos e das roupas.

Quando pequena, eu tinha muitos pesadelos. Minha mãe falava para eu imaginar belos vestidos que eu gostaria de vestir. Era uma tática que sempre funcionava e me embalava linda para os mundos da inconsciência, sem ter o medo que me acompanhava constantemente durante a noite. Hoje, ainda tenho insônia e os vestidos não funcionam mais para me tirar do medo por que eu sei que o mundo tá muito duro com muita gente e isso realmente me incomoda, pois, por mais que eu queira ajudar, a minha ação não vai mudar radicalmente as coisas.

Fazendo a lição eu tento transportar esse pequeno texto para uma vibração onde o pensar no vestir nos ajude a colocar pitadas de beleza na vida.

A ideia é usar cores leves, como o lilás que acalma e misturar com um animal print, algo meio improvável, mas funciona. Eu gosto do improvável. E gosto também das listras que vejo nas saias amplas de um tecido duro, que me parece um jeans e que vai estar bem presente em 2019, apesar dos sites de moda falarem muito em slip-skirt, uma derivação do vestido-camisola, em formato saia. Daí o resultado é o que temos o fluido nas ruas, o não fluido nas vitrines e o justo listrado-colado das que não abrem mão do estilo em detrimento de um modismo imposto pelas mídias sociais. Escolha os seus e arrase, gata! Sendo realmente o melhor que você pode ser na vida. Beijo!

Contrariando a vida real – Nas vitrines do inverno, a mistura de listras e o tecido pesado nas saias. Bem ao contrário do que se usa no verão, mas ainda assim com a força da saia como uma peça importante para o ano que entra. #EuGosto

Na vibe dela – Um estilo é mais que um modismo. Foto captada pelo meu celular num dia em que Paris estava com quase 40°. #AchoLindo

Sempre haverá os bichos – Eles nunca saem das modas. #TheyNeverStopToBeTrend