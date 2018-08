O impostômetro é uma metodologia que calcula quanto os diversos órgãos da administração pública, incluindo as Prefeituras, Governo dos Estados e a União arrecadam, por segundo. Neste ano já atingimos a arrecadação de mais de R$1,436 trilhão (Um trilhão, quatrocentos e trinta e seis bilhões) de reais, no período de primeiro de janeiro até o dia 12 de Agosto deste ano.

Sabemos que o País não é muito bom em aplicar os recursos arrecadados e isto é, de certa forma, frustrante saber que se arrecada tanto e não é devolvido em benefícios para a população. Mas, por meio destas informações, podemos ter consciência dos valores arrecadados e tentar ser mais exigentes com nossos governantes quanto a utilização dos recursos.

O cálculo vem mostrando, ao longo dos anos, que o tempo que o contribuinte trabalha para pagar os impostos vem aumentando. No ano de 2010 eram necessários 148 dias de trabalho e, em 2017, chegou a 153 dias trabalhados no ano. Isso significa que, pelo menos cinco meses, trabalhamos para o recolhimento dos tributos das diversas escalas governamentais.

Para acompanhar os valores basta acessar o site https://impostometro.com.br/ e verificar a atualização automática. No site encontramos outras informações como a utilização dos tributos por outros países, mostrando que estamos longe de uma administração pública adequada.

É possível verificar o recolhimento por Estado ou Município, selecionando o imposto, como por exemplo, o ICMS do seu Estado ou o ISS da sua Cidade. Existe um aba que mostra-nos o percentual dos tributos por produto, deixando-nos informados e, de certa forma, assustados com os seus percentuais.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba