Imprudência é a principal causa de acidentes na PR-415

Da Redação Bem Paraná

Dados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmam que a imprudência é a principal causa de acidentes na Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), que liga Curitiba, Pinhais e Piraquara. Diante do aumento de 20% no número de ocorrências no primeiro semestre deste ano — 66 contra 55 no mesmo período de 2017 —, a corporação intensificou a fiscalização no trecho. Só no último mês de julho, a PRE aplicou 1.165 multas a motoristas que trafegaram acima dos limites de velocidade de 60 e 70 km/h, dependendo do trecho.

“O crescimento do número de acidentes está ligado aos abusos praticados pelos motoristas”, afirma o capitão Sheldon Vortolin, da PRE.

“Só na segunda-feira, o radar móvel captou mais de 250 imagens de veículos em excesso de velocidade”, destaca. Por isso, Vortolin reforça a importância de se prestar atenção às placas e aos limites de velocidade. “Quem respeita as leis e sinais de trânsito protege vidas”, diz.

Segundo a PRE, os 14 quilômetros da PR-415 estão adequadamente sinalizados, com melhorias na sinalização horizontal e vertical em fase de conclusão. Estas intervenções fazem parte da obra de revitalização, duplicação e triplicação da rodovia, fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Infrações

Dos 1.165 multados no mês passado, 64% transitaram com velocidade até 20% superior à máxima permitida na via, o que representa uma infração média punida com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Dos autuados, 30% dirigiam entre 20% e 50% acima do limite, caracterizando infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Dos flagrados pela PRE, 6% estavam a mais de 50% acima da máxima permitida.

A infração gravíssima acarreta multa multiplicada por três (R$ 880,41) e suspensão do direito de dirigir (20 pontos na CNH).

BALANÇO – Os 66 acidentes contabilizados pela PRE de janeiro a junho de 2018 – entre eles três atropelamentos – causaram quatro mortes e deixaram 43 feridos. Enquanto nos seis primeiros meses de 2017, as 55 ocorrências na Rodovia João Leopoldo Jacomel, entre elas um atropelamento, não tiveram vítimas fatais, mas feriram 32 pessoas.

Conforme o capitão Vortolin, as estatísticas demonstram que a gravidade dos acidentes está diretamente ligada ao excesso de velocidade, que aumentou a quantidade de pessoas machucadas e, infelizmente, levou algumas a óbito.