IMS de São Paulo ultrapassa 1 milhão de visitantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IMS (Instituto Moreira Salles) de São Paulo ultrapassou a marca de 1 milhão de visitas no último domingo (25).

Foram exatas 1.003.126 visitas ao longo dos 363 dias em que o centro cultural esteve aberto ao público, nos seus primeiros quatorze meses de funcionamento -a unidade da avenida Paulista foi inaugurada em 20 de setembro de 2017.

Na conta, estão descontadas as segundas-feiras, quando o local não abre para visitação, e os primeiros dias de 2018, período em que esteve fechado para reparos.

A exposição mais visitada foi "Corpo a Corpo: A Disputa das Imagens, da Fotografia à Transmissão ao Vivo", um recorte da produção brasileira contemporânea em fotografia, cinema e vídeo, que recebeu quase 84 mil acessos.

A mostra, que incluía nomes como Bárbara Wagner, Letícia Ramos, Mídia Ninja e o coletivo Garapa ficou em cartaz da data da inauguração do centro cultural até o penúltimo dia de 2017.

No cinema, a mostra que teve a melhor média de público foi a dedicada ao cineasta japonês Kenji Mizoguchi (1898-1956). Foram exibidos 18 filmes do realizador, um dos mestres da sétima arte no Oriente, entre fevereiro e março deste ano.

O IMS de São Paulo soma-se às unidades de Rio de Janeiro e Poços de Caldas (MG). O prédio da avenida Paulista foi construído em substituição à antiga sede do instituto na capital paulista, em Higienópolis.

As exposições têm entrada gratuita, as sessões de cinema são pagas.